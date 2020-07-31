Кольори всередині: Барселона показала чорно-золоту гостьову форму
Каталонська Барселона презентувала гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.
— Кольори всередині – таке гасло обрала Барселона для нового гостьового комплекту форми сезону-2020/21, який буде чорним із золотими елементами. Клуб обрав цю “відсутність кольору”, щоб показати, що серце фанатів Барси – Blaugrana, незалежно від того, що зовні, – йдеться на сайті Барси.
Втретє в історії клубу футболка буде чорного кольору. Цього разу на джерсі є золоті елементи на рукавах та комірі, демонструючи сучасний та елегантний стиль. Клубний значок та логотипи спонсорів теж будуть золотими.
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Шорти та гетри теж будуть чорними, за виключенням золотих елементів емблеми та Nike.
Our new away kit 20/21 #OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020
У презентації гостьового комплекту взяли участь футболісти блаугранас: Жерар Піке, Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Френкі де Йонг, Антуан Грізманн, Серхі Роберто та інші.
У період з 31 липня до 5 серпня у продаж надійде обмежена кількість футболок гостьового комплекту, які можна придбати виключно у магазині клубу на Камп Ноу, Passeig de Gràcia, La Roca Village, Canaletes, терміналах Т1 і Т2 аеропорту Барселони, а також в інтернет-магазині.
З 6 серпня джерсі буде доступне у магазинах Nike у всьому світі. Ціна футболки – €89,99 та €160.
Домашня форма Барселони
Каталонці повернули у домашній комплект свої традиційні вертикальні синьо-гранатові смуги. Втім, у новому комплекті їх розділяють золоті смужечки.
Під час розробки дизайну нового екіпірування творці надихалися 1920-ми та першою Золотою епохою клубу.
Фото: FC Barcelona