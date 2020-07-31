Липень, 31, 2020 в 15:32

Каталонська Барселона презентувала гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

— Кольори всередині – таке гасло обрала Барселона для нового гостьового комплекту форми сезону-2020/21, який буде чорним із золотими елементами. Клуб обрав цю “відсутність кольору”, щоб показати, що серце фанатів Барси – Blaugrana, незалежно від того, що зовні, – йдеться на сайті Барси.

Втретє в історії клубу футболка буде чорного кольору. Цього разу на джерсі є золоті елементи на рукавах та комірі, демонструючи сучасний та елегантний стиль. Клубний значок та логотипи спонсорів теж будуть золотими.

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Шорти та гетри теж будуть чорними, за виключенням золотих елементів емблеми та Nike.

У презентації гостьового комплекту взяли участь футболісти блаугранас: Жерар Піке, Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Френкі де Йонг, Антуан Грізманн, Серхі Роберто та інші.

Кольори всередині: Барселона показала чорно-золоту гостьову форму / 6 фотографий

У період з 31 липня до 5 серпня у продаж надійде обмежена кількість футболок гостьового комплекту, які можна придбати виключно у магазині клубу на Камп Ноу, Passeig de Gràcia, La Roca Village, Canaletes, терміналах Т1 і Т2 аеропорту Барселони, а також в інтернет-магазині.

З 6 серпня джерсі буде доступне у магазинах Nike у всьому світі. Ціна футболки – €89,99 та €160.

Домашня форма Барселони

Каталонці повернули у домашній комплект свої традиційні вертикальні синьо-гранатові смуги. Втім, у новому комплекті їх розділяють золоті смужечки.

Під час розробки дизайну нового екіпірування творці надихалися 1920-ми та першою Золотою епохою клубу.

Фото: FC Barcelona