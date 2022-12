Каталонська Барселона презентувала гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Втретє в історії клубу футболка буде чорного кольору. Цього разу на джерсі є золоті елементи на рукавах та комірі, демонструючи сучасний та елегантний стиль. Клубний значок та логотипи спонсорів теж будуть золотими.

Шорти та гетри теж будуть чорними, за виключенням золотих елементів емблеми та Nike.

Our new away kit 20/21 #OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020