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Ліверпуль показав виїзну форму бірюзового кольору

Англійський Ліверпуль презентував гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Нова виїзна форма виконана у бірюзовому кольорі з чорними вставками. Птах Лайвер – символ міста Ліверпуль та абревіатура клубу виконані так само, як і на домашньому комплекті лише у чорному забарвленні.

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Візерунок на джерсі є відсиланням до воріт Шенклі, котрі встановлені поруч із домашньою ареною мерсисайдців Енфілдом, а фактурний дизайн підкреслює музичне коріння Ліверпуля.

— Мені дуже подобається нова виїзна форма, її дизайн та те, як на її створення надихнули місто та особливості клубу Ліверпуль. Не можу дочекатися, коли повернемося на поле, – сказав капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон.

Новим технічним спонсором клубу з Мерсисайду є американський бренд спортивного одягу Nike.

 

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Нині комплект доступний для обмеженого попереднього замовлення, а у вільний продаж через онлайн-магазин клубу його можна буде придбати із 17 серпня.

Домашня форма Ліверпуля

Основний комплект Ліверпуля виконаний у традиційному червоному кольорі з використанням білих та бірюзових ліній.

У презентації футболки взяли участь Гарві Елліотт, Джордан Хендерсон, Кертіс Джонс, Меліса Лоулі та Вірджил ван Дейк.

Фото: FC Liverpool

Джерело: Liverpool FC

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