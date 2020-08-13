Англійський Ліверпуль презентував гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Нова виїзна форма виконана у бірюзовому кольорі з чорними вставками. Птах Лайвер – символ міста Ліверпуль та абревіатура клубу виконані так само, як і на домашньому комплекті лише у чорному забарвленні.

Читайте: Зінченко та Агуеро презентували нову виїзну форму Манчестер Сіті

Візерунок на джерсі є відсиланням до воріт Шенклі, котрі встановлені поруч із домашньою ареною мерсисайдців Енфілдом, а фактурний дизайн підкреслює музичне коріння Ліверпуля.

— Мені дуже подобається нова виїзна форма, її дизайн та те, як на її створення надихнули місто та особливості клубу Ліверпуль. Не можу дочекатися, коли повернемося на поле, – сказав капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон.

Новим технічним спонсором клубу з Мерсисайду є американський бренд спортивного одягу Nike.

View this post on Instagram A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on Aug 13, 2020 at 12:00am PDT

Нині комплект доступний для обмеженого попереднього замовлення, а у вільний продаж через онлайн-магазин клубу його можна буде придбати із 17 серпня.

Домашня форма Ліверпуля

Основний комплект Ліверпуля виконаний у традиційному червоному кольорі з використанням білих та бірюзових ліній.

У презентації футболки взяли участь Гарві Елліотт, Джордан Хендерсон, Кертіс Джонс, Меліса Лоулі та Вірджил ван Дейк.

Фото: FC Liverpool