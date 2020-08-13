Англійський Ліверпуль презентував гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.
Нова виїзна форма виконана у бірюзовому кольорі з чорними вставками. Птах Лайвер – символ міста Ліверпуль та абревіатура клубу виконані так само, як і на домашньому комплекті лише у чорному забарвленні.
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Візерунок на джерсі є відсиланням до воріт Шенклі, котрі встановлені поруч із домашньою ареною мерсисайдців Енфілдом, а фактурний дизайн підкреслює музичне коріння Ліверпуля.
— Мені дуже подобається нова виїзна форма, її дизайн та те, як на її створення надихнули місто та особливості клубу Ліверпуль. Не можу дочекатися, коли повернемося на поле, – сказав капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон.
Новим технічним спонсором клубу з Мерсисайду є американський бренд спортивного одягу Nike.
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Нині комплект доступний для обмеженого попереднього замовлення, а у вільний продаж через онлайн-магазин клубу його можна буде придбати із 17 серпня.
Домашня форма Ліверпуля
Основний комплект Ліверпуля виконаний у традиційному червоному кольорі з використанням білих та бірюзових ліній.
У презентації футболки взяли участь Гарві Елліотт, Джордан Хендерсон, Кертіс Джонс, Меліса Лоулі та Вірджил ван Дейк.
Фото: FC Liverpool