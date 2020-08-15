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Факти / Спорт

Інтер – Шахтар: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи

Матч Інтер – Шахтар відбудеться в рамках 1/2 фіналу Ліги Європи на стадіоні Меркур Шпиль-Арена в Дюссельдорфі.

Інтер і Шахтар вийдуть на поле 17 серпня о 22.00 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку транслюватиме телеканал Футбол 1.

Нагадаємо, що стадія півфіналу Ліги Європи в нинішньому сезоні складається з одного матчу.

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Шахтар розгромив Базель в 1/4 фіналу ЛЄ

11 серпня в Гельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена в 1/4 фіналу ЛЄ гірники відвантажили швейцарському Базелю чотири голи, а пропустили лише один. Шахтар – Базель – 4:1.

Майбутній суперник Шахтаря Інтер на цій стадії турніру 10 серпня здолав німецький Байєр з рахунком 2:1.

Фото: Dreamstime

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