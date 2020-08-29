У фіналі Суперкубку Англії 2020 лондонський Арсенал приймав Ліверпуль. Зустріч пройшла у Лондоні на стадіоні Уемблі і завершилася перемогою Арсеналу.

Арсенал – Ліверпуль – 1:1 (по пенальті – 5:4)

Голи: Обамеянг, 13 — Мінаміно, 73

Арсенал: Мартінес — Холдінг, Давід Луїс, Тірні (Колашінац, 83 хв) – Бельєрін (Соареш, 58 хв), Ельнені, Джака, Мейтленд-Найлз — Сака (Уіллок, 83 хв), Нкетіа (Нельсон, 83 хв), Обамеянг.

Ліверпуль: Аліссон — Вільямс (Кейта, 60 хв), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Мілнер (Мінаміно, 60 хв), Фабіньо, Вейналдум (Брюстер, 90 хв) — Салах, Фірміно (Джонс, 83 хв), Мане;

Матч розпочався за рівної гри обох команд. На 7 хвилині Ван Дейк відправив м’яч у сітку, але лайнсмен зафіксував офсайд.

На 13 хвилині Ліверпуль спробував піти в атаку, але мяч перехопили лондонці. Після пасу, Обамеянг завдав удар з дальньої дистанції і потрапив в кут воріт!

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На 73 хвилині забив ліверпулець Такумі Мінаміно. Він зіграв на добиванні у штрафному майданчику, відправивши м’яч у правий нижній кут воріт. Японець провів на полі 13 хв і встиг відзначитись.

Після зрівняного рахунку, Ліверпуль кинувся атакувати. Кілька моментів мав Мане, але йому завадив голкіпер канонірів. Команди відіграли 90 хвилин та відправились на коротку перерву перед серією пенальті.

Під час серії пенальті схибив ліверпулець Раян Брюстер – його удар прийшов у перекладину.

Фінальну крапку поставив канонір Обамеянг, який холоднокровно відправив м’яч у праву дев’ятку.

Для Арсенала це 16-та перемога у Суперкубку. Ліверпуль вигравав цей трофей 15 раз.

Арсенал переміг у Кубку Англії

Під час святкування перемоги Арсеналу у Кубку Англії, арсеналець Обамеянг впустив та розламав трофей.

Нападаючий канонірів прямував до команди для того, що урочисто підняти Кубок Англії над головою, але не втримав його в руках, коли трофей почав розсипатися.