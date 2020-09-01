Ретро від Англії та французький мінімалізм: збірні презентували нову форму на сезон

Перед стартом групового етапу Ліги націй-2020/21 національні команди презентували новенькі комплекти екіпірування на новий сезон. Саме у цій формі команди зіграють на чемпіонаті Європи з футболу, який перенесли на 2021 рік.

Потішили своїх вболівальників національні команди Англії, Італії, Франції, Португалії, Нідерландів та Хорватії.

Збірна Англії

Команда трьох левів презентувала домашню та гостьову форму від виробника спортивного одягу Nike. Домашня джерсі виконана у білому кольорі із синіми та червоними вставками по боках. Комір джерсі має округлу форму та забарвлений у темно-синій відтінок з червоною вставкою.

Fresh look. Same energy. The new @nikefootball home and away shirts are here! Pre-order now https://t.co/gmDWjzaBRu pic.twitter.com/dL3hqZHbcu — England (@England) September 1, 2020

Гостьова форма підопічних Гарета Саутгейта виконана у синьому кольорі із червоними стрічками по боках. Також на футболці видніється принт, який відображає елементи логотипу Футбольної асоціації Англії.

Збірна Франції

Екіпірування трикольорових теж розробив Nike. Чинні чемпіони світу майбутній сезон проведуть у темно-синьому екіпіруванні з візерунком із горизонтальних смужок яскраво-синього відтінку. На грудях джерсі розміщена вертикальна товста червона смуга.

Виїзний комплект форми команди Дід’є Дешама буде білого кольору зі смужками червоного та синього кольорів по боках. Таким чином форма відображатиме прапор Франції.

Збірна Португалії

Криштіану Роналду та компанія теж красуватиметься у формі від Nike. Основний комплект виконаний у традиційних для команди кольорі – темно-червоному. Виразною відмінністю футболки є те, що вона виконана у стилі полу.

Гостьовий комплект чинних чемпіонів Європи виконаний у блідо-голубому відтінку з візерунком із горизонтальних смужок бірюзового, червоного та чорного кольорів.

Збірна Італії

Комплект для італійської дружини підготував бренд Puma.

— Під час розробки дизайну ми надихалися епохою Італійського Ренессансу із амбіціями переможного майбутнього, – йдеться на сайті Федерації футболу Італії.

Домашня форма Скуадра Адзуррі виконана у синьому кольорі, а на джерсі можна помітити принт квіткових візерунків, що характерні для доби Відродження.

Італійці вперше вийдуть у новій формі у найближчому домашньому поєдинку Ліги націй проти Боснії і Герцеговини 4 вересня.

Збірна Нідерландів

Комплект помаранчевих від Nike виконаний у традиційних кольорах для збірної – помаранчевому з чорними вставками по боках. Комір на джерсі має V-подібний виріз чорного кольору.

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Під час розробки дизайнери надихалися геометричною графікою 1988 року. На джерсі можна помітити також стилізовану голову лева, що є традиційним символом королівської сім’ї та країни загалом.

The wait is over. Proud to introduce our new @nikefootball jersey. Together we are the future of football. #YouCantStopUs Nu verkrijgbaar op https://t.co/4MWA7EvU8y & https://t.co/Dpb3sgAyfk pic.twitter.com/eaAEOdwrgX — OnsOranje (@OnsOranje) September 1, 2020

Гостьова форма підопічних Дуайта Лодевегаса виконана у чорному кольорі із помаранчевими вставками.

Збірна Хорватії

Не менш ефектний комплект презентувала хорватська збірна. Виробником їхнього екіпірування теж став Nike.

Форма не зазнала помітних змін – на основному комплекті знову розміщені червоно-білі клітинки. А виїзний комплект збірної буде чорного кольору з дрібнішими клітинками із сірого та чорного відтінків.

Форма збірної України

У матчі проти Швейцарії на груповому етапі Ліги націй сезону-2020/21 збірна України зіграє у новій формі. Новенькі комплекти презентували ще 15 липня.

Екіпірування збірної виконане у традиційних кольорах команди – жовтому та синьому.