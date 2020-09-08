Англійський Манчестер Юнайтед презентував третій комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Екіпірування червоних дияволів виконане у незвичному кольорі та принті, а саме має чорно-білі смуги. Комплект для команди розробив технічний спонсор Adidas.

Читайте: Ретро від Англії та французький мінімалізм: збірні презентували нову форму на сезон

Лого клубу та технічного спонсора виконане у червоному кольорі. Також на формі міститься по боках три традиційні смужки Adidas червоного кольору.

Такий принт на формі – це відсилання до маскування кораблів часів Першої світової війни.

Комплект презентували футболісти клубу: Поль Погба, Маркус Рашфорд, Скот МакТомінай, Деніель Джеймс, Бруно Фернандес, Аарон Ван-Біссака та Кеті Зелем.

Нині джерсі можна придбати лише через онлайн-магазин Adidas та офіційний інтернет-магазин Манчестер Юнайтед. У магазини він надійде 15 вересня 2020 року.

Вболівальники червоних дияволів залишилися незадоволені новим комплектом форми. У соцмережі Twitter вони не приховували свого обурення: Що ми зробили, щоб заслужити таке?, Найгірший комплект в історії, А коли в нас з ними закінчиться контракт?, Що пила людина, яка робила дизайн цієї форми.

У сезоні-2019/20 Манчестер Юнайтед посів третє місце в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги та кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів. Вище МЮ розташували у таблиці Манчестер Ситі та Ліверпуль, який став чемпіоном вперше за 30 років.

Джерело: Manchester United

Фото: Manchester United