Англійський Манчестер Юнайтед презентував третій комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Екіпірування червоних дияволів виконане у незвичному кольорі та принті, а саме має чорно-білі смуги. Комплект для команди розробив технічний спонсор Adidas.

Лого клубу та технічного спонсора виконане у червоному кольорі. Також на формі міститься по боках три традиційні смужки Adidas червоного кольору.

Такий принт на формі – це відсилання до маскування кораблів часів Першої світової війни.

Комплект презентували футболісти клубу: Поль Погба, Маркус Рашфорд, Скот МакТомінай, Деніель Джеймс, Бруно Фернандес, Аарон Ван-Біссака та Кеті Зелем.

