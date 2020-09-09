Футболістка збірної Канади Ребекка Куїнн зробила камінг-аут зізнавшись, що тепер є чоловіком-трансгендером.
Про це 25-річна Куїнн повідомила на своїй сторінці в Instagram.
— Оскільки я довго жила, як трансгендер, але про це знали лише мої найближчі, ті кого я дуже люблю. Мені завжди було цікаво, як це зробити публічний камінг-аут, – написала Куїнн.
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Coming out is HARD ( and kinda bs). I know for me it’s something I’ll be doing over again for the rest of my life. As I’ve lived as an openly trans person with the people I love most for many years, I did always wonder when I’d come out publicly. Instagram is a weird space. I wanted to encapsulate the feelings I had towards my trans identity in one post but that’s really not why anyone is on here, including myself. So INSTEAD I want to be visible to queer folx who don’t see people like them on their feed. I know it saved my life years ago. I want to challenge cis folks ( if you don’t know what cis means, that’s probably you!!!) to be better allies. It’s a process, and i know it won’t be perfect, but if I can encourage you to start then it’s something. 1) put your pronouns in your bio 2) follow/ listen to other trans/nb voices ( @janetmock , @ashleemariepreston , @alokvmenon to name a few :)) 3) practice using gender neutral pronouns with friends/ in a mirror 4) vote 5) start to catch yourself making assumptions about people in public/ bathrooms/ any space
Спортсменка вирішила публічно зізнатися, щоб підштовхнути таких як вона до того, що вони можуть відчувати себе у безпеці після зізнання. Також вона попросила своїх підписників зробити все можливе, щоб соціальні мережі стали більш прийнятними платформами.
— Я хочу бути видимою для квір-людей, котрі не бачать у своїх стрічках у соціальних мережах, таких як вони. Кілька років тому це врятувало моє життя, – написала футболістка.
Куїнн грає на позиції півзахисника. У складі збірної Канади вона брала участь у чемпіонаті світу з футболу 2019 року та стала бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро.
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Права на футболістку належать клубу OL Reign із американської ліги NWSL, але нині вона захищає кольори шведського Vittsjö GIK.
Канадські ЗМІ називають Куїнн одним з найвидатніших атлетів Північної Америки у командних видах спорту, які є трансгендерами.
Джерело: Yahoo! Sports
Фото: Rebecca Quinn