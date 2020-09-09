Футболістка збірної Канади Ребекка Куїнн зробила камінг-аут зізнавшись, що тепер є чоловіком-трансгендером.

Про це 25-річна Куїнн повідомила на своїй сторінці в Instagram.

— Оскільки я довго жила, як трансгендер, але про це знали лише мої найближчі, ті кого я дуже люблю. Мені завжди було цікаво, як це зробити публічний камінг-аут, – написала Куїнн.

Спортсменка вирішила публічно зізнатися, щоб підштовхнути таких як вона до того, що вони можуть відчувати себе у безпеці після зізнання. Також вона попросила своїх підписників зробити все можливе, щоб соціальні мережі стали більш прийнятними платформами.

— Я хочу бути видимою для квір-людей, котрі не бачать у своїх стрічках у соціальних мережах, таких як вони. Кілька років тому це врятувало моє життя, – написала футболістка.

Куїнн грає на позиції півзахисника. У складі збірної Канади вона брала участь у чемпіонаті світу з футболу 2019 року та стала бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро.

Читайте: Колишній англійський футболіст зробив камінг-аут

Права на футболістку належать клубу OL Reign із американської ліги NWSL, але нині вона захищає кольори шведського Vittsjö GIK.

Канадські ЗМІ називають Куїнн одним з найвидатніших атлетів Північної Америки у командних видах спорту, які є трансгендерами.

Джерело: Yahoo! Sports

Фото: Rebecca Quinn