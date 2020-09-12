Ліверпуль обіграв Лідс у стартовому турі АПЛ. Зустріч пройшла у Ліверпулі на стадіоні Енфілд.

Рахунок: 4:3.

За останні 60 ігор на Енфілді в рамках чемпіонату Англії Ліверпуль не зазнав жодної поразки. Серія триває з квітня 2017 року.

Стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнолд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Кейта, Вейналдум, Салах, Хендерсон, Мане, Фірміно.

Лідс: Мелье, Кох, Ейлінг, Даллас, Стрейк, Філліпс, Ернандес, Кліх, Харрісон, Елдер Кошта, Бемфорд.

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Під час гри гості тричі зрівнювали рахунок. Однак нападник Ліверпуля Мохамед Салах приніс своїй команді перемогу, зробивши хет-трик.

Перший гол Ліверпуль забив вже на 4 хвилині – Салах здійснив влучне пенальті. Команда суперників з відповіддю не забарилась – на 12 хвилині Джек Гаррісон забив з передачі.

На 20 хвилині Ліверпуль з подачі Робертсона знову влучив у ворота, а через 10 хвилин Лідс зрівняв рахунок.



Майже одразу Салах зі штрафного майданчику відправив м’ят у праву дев’ятку.

У другому таймі на 66 хвилині Лідс зрівняв рахунок після гола Метеуша Кліха.

Вирішальну крапку поставив Мохамед Салаха, пробивши на 88 хвилині пенальті у лівий нижній кут воріт.

У фіналі Суперкубку Англії 2020 лондонський Арсенал приймав Ліверпуль. Зустріч пройшла у Лондоні на стадіоні Уемблі і завершилася перемогою Арсеналу.

Для Арсенала це 16-та перемога у Суперкубку. Ліверпуль вигравав цей трофей 15 раз.