Матч Динамо Київ – Львів у 3-у турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги, який відбувся 19 вересня на Олімпійському, завершився перемогою господарів поля.

Рахунок поєдинку – 3:1.

Перемогу Динамо принесли три голи: Віктор Циганков (48 хвилина, пенальті), Микола Шапаренко (87), Владислав Супряга (95).

Суперники забили один гол: Макс Челич (62).

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За останній тиждень підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з Десною (0:0) та перемогли нідерландський АЗ (2:0).

Динамо у перших двох турах української Прем’єр-ліги (УПЛ) набрало 4 очки.

Львів до цього провів лише один матч. Гру 1-го туру проти Миная перенесли, а у 2-му турі підопічні Георгія Цецадзе розгромно програли Колосу (0:4).

Фото: Динамо