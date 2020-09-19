Матч Динамо Київ – Львів у 3-у турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги, який відбувся 19 вересня на Олімпійському, завершився перемогою господарів поля.
Рахунок поєдинку – 3:1.
Перемогу Динамо принесли три голи: Віктор Циганков (48 хвилина, пенальті), Микола Шапаренко (87), Владислав Супряга (95).
Суперники забили один гол: Макс Челич (62).
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За останній тиждень підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з Десною (0:0) та перемогли нідерландський АЗ (2:0).
Динамо у перших двох турах української Прем’єр-ліги (УПЛ) набрало 4 очки.
Львів до цього провів лише один матч. Гру 1-го туру проти Миная перенесли, а у 2-му турі підопічні Георгія Цецадзе розгромно програли Колосу (0:4).
Фото: Динамо