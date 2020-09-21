Футболіст Артем Кравець та київське Динамо дійшли згоди щодо розірвання контракту.

Відповідне рішення про дострокове розірвання угоди було ухвалене після бесіди із наставником команди Мірчею Луческу та президентом футбольного клубу Динамо Київ Ігорем Суркісом.

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На офіційному сайті біло-синіх йдеться, що керівництво київського клубу пішло назустріч Артему, надавши можливість перейти до іншої команди, де він зможе отримувати більше ігрової практики.

Де продовжить свою ігрову кар’єру Кравець поки невідомо.

20 серпня стало відомо, що Артем Кравець уклав угоду з Динамо терміном на два роки з можливістю пролонгування. 31-річний гравець перейшов у стан киян на правах вільного агента.

Відтоді Кравець взяв участь в одному матчі своєї команди в рамках третього тру УПЛ проти ФК Львів, відігравши 24 хвилини, за які не відзначився результативними діями.

До повернення в Динамо Кравець захищав кольори турецького Кайсеріспора. Також він виступав за німецький Штутгарт та іспанську Гранаду.