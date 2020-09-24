Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/2 фіналу грунтового тенісного турніру у Страсбурзі. У двох сетах українська тенісистка здолала другу ракетку Швейцарії Жіл Белен Тайхманн з рахунком 6:4, 6:3.

Світоліна впоралася зі швейцаркою за одну годину та 27 хвилин.

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Українка не зовсім вдало розпочала перший сет, програвши свою подачу у першому ж геймі. Щойно швейцарка повела у сеті 3:1 Світоліна взяла шість геймів поспіль, змусивши свою опонентку двічі схибити на власних подачах.

У другій партії українка не зовсім стабільно грала на своїх подачах, як і Тайхманн. Швейцарка оформила два брейки, на що Світоліна відповіла трьома і з першої спроби подала на матч.

Під час матчу Світоліна зробила п’ять подач на виліт та припустилась однієї подвійної помилки, у Тайхманн – без ейсів та дві подвійні помилки.

За вихід до фіналу Еліна посперечається з переможницею дуелі між чешкою Катеріною Сіняковою та білорускою Аріною Сабаленко.

У першому колі турніру Світоліна у напруженому трисетовому поєдинку взяла гору над польською тенісисткою Магдою Лінетт.