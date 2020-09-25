Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шотландія обійшла Україну – рейтинг топ-15

Поразки ковалівського Колоса та чернігівської Десни у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2020/21 негативно позначилися на рейтингу України у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Перемога київського Динамо над Гентом (2:1) у плей-оф відбору Ліги чемпіонів та поразки Десни від німецького Вольфсбурга (2:0) та Колоса від хорватської Рієки (2:0) у відборі Ліги Європи принесли у скарбничку української асоціації два очки (1 та по 0,5 відповідно).

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Таким чином, у поточному сезоні Україна набрала дев’ять пунктів, що у таблиці коефіцієнтів дорівнює 1,8 балам. Із п’яти українських клубів залишилося лише три – два у Лізі чемпіонів (Шахтар – груповий етап та Динамо плей-оф) та один у Лізі Європи (Зоря Луганськ – груповий етап).

Зараз сумарний коефіцієнт України становить 28,100, що відповідає 13 сходинці. Вона дає таку квоту у єврокубках: п’ять клубів учасників – два у Лізі чемпіонів (один у другому кваліфікаційному раунді, інший у третьому), один учасник Ліги Європи (третій кваліфай раунд) та два клуби у другому відбірковому раунді Ліги конференцій.

Посунула у таблиці коефіцієнтів Україну Шотландія, яка набрала чотири очки: Селтік обіграв у ЛЄ Ригу (1:0), а Рейнджерс – Віллем II (4:0) – обидва принесли у скарбничку по 1,5 очки. Виліт Мазеруелла та Абердіна – принесли по 0,5 очки. Тепер у шотландців сумарний коефіцієнт дорівнює 28,125.

Також збільшилося відставання від Туреччини з 0,3 до 0,7 очок, а розрив від Австрії перевищив два пункти.

Для того, щоб Україна могла на пряму делегувати свого представника до групового етапу Ліги чемпіонів, Україні треба боротися за десяту сходинку у таблиці.

Джерело: Eurocups

Фото: ФК Колос