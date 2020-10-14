Букмекери активно приймають ставки на супербій між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом, який відбудеться в ніч із 17 на 18 жовтня у MGM Grand Conference Center у Лас-Вегасі, штат Невада.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

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Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 2,62. Тоді як успіх американця Лопеса оцінюється котируванням 10,5. А нічийний результат зустрічі – 1,44.

Це буде бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, адже у Василя Ломаченко (14-1, 10 КО) є три пояси WBA Super, WBO та WBC, а Лопес (15-0, 12 КО) володіє поясом IBF і це буде його перший захист.

Востаннє українець виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року проти британця Люка Кемпбелла, якого він переміг за рішенням суддів та завоював титул чемпіона WBC. Теофімо Лопес свій останній бій провів проти Річарда Коммі, нокаутувавши його у другому раунді та відібравши пояс IBF.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 5.00 18 жовтня за київським часом.