Реал Мадрид та Шахтар Донецьк зійдуться 21 жовтня на стадіоні Альфредо ді Стефано у Мадриді в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це буде третя очна зустріч. У попередніх двох матчах у сезоні Ліги чемпіонів-2016/17 фортуна була на боці галактикос – 4:0, 4:3.

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На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Зінедіна Зідана. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 1.21. Успіх українського клубу оцінюють в 14.0. Нічийний результат зустрічі — 7.30.

Зустріч у Києві довірили судити сербській бригаді арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Йому допомагатимуть його співвітчизники Урош Стойкович та Мілан Михайлович. Четвертий арбітр матчу – Новак Сімович.

Текстова онлайн-трансляція матчу Реал Мадрид — Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.