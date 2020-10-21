Шахтар у середу, 21 жовтня, проведе матч в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні Альфредо ді Стефано у Мадриді зіграють проти мадридського Реала. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Зінедіна Зідана. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 1.21. Успіх українського клубу оцінюють в 14.0. Нічийний результат зустрічі — 7.30.

Читайте: Ювентус обіграв Динамо завдяки дублю Морати

На те, що вершкові першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.03, а на гірників — 1.73.

Матч довірили судити сербській бригаді арбітрів на чолі із рефері Срджаном Йовановичем. Йому асистуватимуть його співвітчизники: Урош Стойкович та Мілан Михайлович. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Новак Сімович.

Востаннє команди зустрічалися в очному протистоянні у листопаді 2015 року в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді донецький клуб очолював Мірча Луческу, а біля керма галактикос був Рафа Бенітес. Матч команд у Львові завершився поразкою Шахтаря з рахунком 3:4. У гірників голами у зустрічі відзначилися Дентьіньо та Алекс Тейшейра, який оформив дубль.

В іншому поєдинку квартету В італійський Інтер прийме на стадіоні Сан-Сіро німецьку Боруссію із Менхенгладбаха.

Фото: FC Shakhtar