Лана Дель Рей переспівала YNWA для документального фільму про Ліверпуль

Шестиразова номінантка на нагороду Grammy Лана Дель Рей переспівала легендарний гімн Ліверпуля – You’ll Never Walk Alone.

Акапельна версія пісні у виконанні американської співачки з’явиться у документальній стрічці про Ліверпуль.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала вінтажне відео, де вона виконує а капела YNWA.

Про документальну стрічку майже нічого не відомо, але, вочевидь, це буде анонсований раніше Ліверпулем фільм The End of the Storm, який вийде 30 листопада та розповість про перше за 30 років чемпіонство червоних в англійській Прем’єр-лізі.

Лана Дель Рей є шанувальницею Ліверпуля. Про це співачка зізналася у 2013 році, коли відвідала на Енфілді матч мерсисайдців проти Тоттенгемом, який завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:2. Після тієї перемоги Лана зробила знімок з автором переможного голу та капітаном команди Стівеном Джеррардом.

You’ll Never Walk Alone

Цю композицію написали ще у 1945 році американські композитори Річард Роджерс та Оскар II Хаммерстайн для мюзиклу Карусель. Роджерс написав її після смерті свого найкращого друга.

У різні роки її виконували великі музиканти, серед яких: Френк Сінатра, Луї Армстронг, Ніна Сімон, Елвіс Преслі, Рей Чарльз, Маріо Ланца, Джуді Гарленд, Барбра Стрейзанд, Джонні Кеш, Рой Орбісон, Арета Франклін, Pink Floyd, Dropkick Murphys.

Справжню славу композиції приніс ліверпульський біт-гурт Gerry and the Pacemakers, які на початку 1960-х записали свою версію YNWA. У жовтні 1963 року сингл із цією піснею посів перше місце у чартах Великої Британії і протримався там чотири тижні.

Пісня дуже сподобалася тодішньому тренеру мерсисайдців Біллу Шенклі і він вмикав її футболістам перед матчами.

Незабаром композиція стала гімном вболівальників Ліверпуля, які виконують її перед початком футбольного матчу та перед фінальним свистком. Слова You’ll Never Walk Alone нанесені на емблему клубу та ворота стадіону Енфілд, що названі на честь Шенклі.