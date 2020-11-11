Жіноча бригада арбітрів із України на чолі з Катериною Монзуль отримала призначення на матч шостого туру Ліги націй у дивізіоні D у другій групі між Сан-Марино та Гібралтаром, який відбудеться 14 листопада у місті Серравалле на Сан-Марино Стедіум.

На лініях Монзуль допомагатимуть співвітчизниці – Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Четвертим рефері матчу призначена Анастасія Романюк.

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Саме ця бригада арбітрів обслуговувала центральний поєдинок дев’ятого туру української Прем’єр-ліги між київським Динамо та донецьким Шахтарем, який завершився розгромною перемогою підопічних Луїша Каштру з рахунком 3:0.

У другій групі дивізіону D три команди, а не чотири, як у решти. Очолює турнірну таблицю Гібралтар (6), завдяки перемогам над Сан-Марино та Ліхтенштейном. Другим у турнірці йде Ліхтенштейн (4), а на останньому, третьому місці, розташувалася збірна Сан-Марино (1).

Переможець цієї групи у наступному розіграші Ліги націй виступатиме у дивізіоні С.