PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Українська рефері Монзуль обслуговуватиме матч Ліги націй

Жіноча бригада арбітрів із України на чолі з Катериною Монзуль отримала призначення на матч шостого туру Ліги націй у дивізіоні D у другій групі між Сан-Марино та Гібралтаром, який відбудеться 14 листопада у місті Серравалле на Сан-Марино Стедіум.

На лініях Монзуль допомагатимуть співвітчизниці – Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Четвертим рефері матчу призначена Анастасія Романюк.

Читайте: Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

Саме ця бригада арбітрів обслуговувала центральний поєдинок дев’ятого туру української Прем’єр-ліги між київським Динамо та донецьким Шахтарем, який завершився розгромною перемогою підопічних Луїша Каштру з рахунком 3:0.

У другій групі дивізіону D три команди, а не чотири, як у решти. Очолює турнірну таблицю Гібралтар (6), завдяки перемогам над Сан-Марино та Ліхтенштейном. Другим у турнірці йде Ліхтенштейн (4), а на останньому, третьому місці, розташувалася збірна Сан-Марино (1).

Переможець цієї групи у наступному розіграші Ліги націй виступатиме у дивізіоні С.

Джерело: УЄФА

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка