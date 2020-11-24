Манчестер Сіті розробив для Мессі 10-річний контракт

Керівництво англійського Манчестер Сіті не втрачає надію підписати зірку каталонської Барселони Ліонеля Мессі.

Холдинг City Football Group, який володіє клубом із Манчестера, розробив для аргентинського футболіста 10-річний план продовження кар’єри.

Спершу Мессі кілька сезоні захищатиме кольори Манчестер Сіті як гравець, а потім зможе приєднатися до одного із восьми клубів світу, якими володіє холдинг. Це футбольні клуби США (Нью-Йорк Сіті), Австралії (Мельбурн Сіті) або Японії (Йокогама Ф.Марінос).

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Після завершення спортивної кар’єри Лео запропонують посаду амбасадора Манчестер Сіті.

Потенційний трансфер гравця до Манчестера може відбутися вже у січні 2021 року.

У поточному сезоні за каталонський клуб Мессі взяв участь в 11 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився шістьма забитими голами та чотирма результативними передачами.

Влітку 2020 року Ліонель Мессі намагався розірвати контракт із Барселоною. Футболіст повідомив керівництво блаугранас факсом, але клуб відмовився його відпускати. Аргентинець хотів скористатися опцією у контракті, що дозволяє розірвати угоду в односторонньому порядку після завершення сезону.

Чинний контракт 33-річного гравця із каталонським клубом розрахований до літа 2021 року.