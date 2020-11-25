Боруссія Менхенгладбах та Шахтар Донецьк зійдуться 25 листопада на стадіоні Боруссія-Парк у Менхенгладбасі у межах четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це буде друга очна зустріч – менше місяця тому у Києві підопічні Марко Розе завдали розгромної поразки донецькій команді з рахунком 0:6.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Марко Розе. На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом 1.58. Успіх українського клубу оцінюють в 5.30. Нічийний результат зустрічі — 4.70.

Зустріч у Менхенгладбасі довірили турецькій бригаді арбітрів на чолі з рефері Джюнейтом Чакиром. Йому допомагатимуть співвітчизники: Бахаттин Дуран та Тарік Енгюн. Четвертий арбітр матчу – Халіл Мелер. Арбітри VAR – Абдулкадір Бітіген та Мете Калкаван.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боруссія Менхенгладбах — Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.