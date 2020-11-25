Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала список номінантів на премію The Best за підсумками 2020 року.

Список претендентів оголосили у категоріях: найкращі футболіст та футболістка, воротар, тренер та гол.

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11 грудня ФІФА назве шорт-ліст претендентів у кожній із категорій, до якого увійдуть по три претенденти на перемогу.

Церемонія вручення нагород відбудеться 17 грудня в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

Список номінантів на премію The Best

Найкращий футболіст:

Тьяго Алькантара (Баварія/Ліверпуль, Іспанія)

Криштіану Роналду (Ювентус, Португалія)

Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)

Роберт Левандовський (Баварія, Польща)

Садіо Мане (Ліверпуль, Сенегал)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)

Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина)

Неймар (ПСЖ, Бразилія)

Серхіо Рамос (Реал, Іспанія)

Мохаммед Салах (Ліверпуль, Єгипет)

Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди)

Найкраща футболістка:

Люсі Бронз (Ліон/Манчестер Сіті, Англія)

Дельфін Каскаріно (Ліон, Франція)

Каролін Грем Хансен (Барселона, Норвегія)

Пернілле Хардер (Вольфсбург/Челсі, Данія)

Дженніфер Ермосо (Барселона, Іспанія)

Цзі Со-юн (Челсі, Південна Корея)

Саманта Керр (Челсі, Австралія)

Кумаґай Сакі (Ліон, Японія)

Дженіфер Марожан (Ліон, Німеччина)

Вівіанна Мідема (Арсенал, Нідерланди)

Венді Ренар (Ліон, Франція)

Найкращий воротар:

Аліссон Беккер (Ліверпуль, Бразилія)

Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)

Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка)

Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина)

Ян Облак (Атлетіко, Словенія)

Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Німеччина)

Найкращий тренер:

Марсело Б’єлса (Лідс Юнайтед, Аргентина)

Ханс-Дітер Флік (Баварія, Німеччина)

Юрген Клопп (Ліверпуль, Німеччина)

Хулен Лопетегі (Севілья, Іспанія)

Зінедін Зідан (Реал, Франція)

За свого фаворита віддати голос може кожен охочий на офіційному сайті FIFA.com після авторизації. Голосування триватиме до 9 грудня 2020 року.

Минулого року нагороду FIFA The Best отримав капітан каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі. У голосуванні він обійшов захисника Ліверпуля Вірджила Ван Дейка та форварда Ювентуса Криштіану Роналду.