Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала список номінантів на премію The Best за підсумками 2020 року.
Список претендентів оголосили у категоріях: найкращі футболіст та футболістка, воротар, тренер та гол.
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11 грудня ФІФА назве шорт-ліст претендентів у кожній із категорій, до якого увійдуть по три претенденти на перемогу.
Церемонія вручення нагород відбудеться 17 грудня в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.
Список номінантів на премію The Best
Найкращий футболіст:
- Тьяго Алькантара (Баварія/Ліверпуль, Іспанія)
- Криштіану Роналду (Ювентус, Португалія)
- Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)
- Роберт Левандовський (Баварія, Польща)
- Садіо Мане (Ліверпуль, Сенегал)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)
- Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина)
- Неймар (ПСЖ, Бразилія)
- Серхіо Рамос (Реал, Іспанія)
- Мохаммед Салах (Ліверпуль, Єгипет)
- Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди)
Найкраща футболістка:
- Люсі Бронз (Ліон/Манчестер Сіті, Англія)
- Дельфін Каскаріно (Ліон, Франція)
- Каролін Грем Хансен (Барселона, Норвегія)
- Пернілле Хардер (Вольфсбург/Челсі, Данія)
- Дженніфер Ермосо (Барселона, Іспанія)
- Цзі Со-юн (Челсі, Південна Корея)
- Саманта Керр (Челсі, Австралія)
- Кумаґай Сакі (Ліон, Японія)
- Дженіфер Марожан (Ліон, Німеччина)
- Вівіанна Мідема (Арсенал, Нідерланди)
- Венді Ренар (Ліон, Франція)
Найкращий воротар:
- Аліссон Беккер (Ліверпуль, Бразилія)
- Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)
- Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка)
- Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина)
- Ян Облак (Атлетіко, Словенія)
- Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Німеччина)
Найкращий тренер:
- Марсело Б’єлса (Лідс Юнайтед, Аргентина)
- Ханс-Дітер Флік (Баварія, Німеччина)
- Юрген Клопп (Ліверпуль, Німеччина)
- Хулен Лопетегі (Севілья, Іспанія)
- Зінедін Зідан (Реал, Франція)
За свого фаворита віддати голос може кожен охочий на офіційному сайті FIFA.com після авторизації. Голосування триватиме до 9 грудня 2020 року.
Минулого року нагороду FIFA The Best отримав капітан каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі. У голосуванні він обійшов захисника Ліверпуля Вірджила Ван Дейка та форварда Ювентуса Криштіану Роналду.