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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

З Леванодовскі та Ван Дейком: ФІФА оголосила номінантів на нагороду The Best

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала список номінантів на премію The Best за підсумками 2020 року.

Список претендентів оголосили у категоріях: найкращі футболіст та футболістка, воротар, тренер та гол.

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11 грудня ФІФА назве шорт-ліст претендентів у кожній із категорій, до якого увійдуть по три претенденти на перемогу.

Церемонія вручення нагород відбудеться 17 грудня в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

Список номінантів на премію The Best

Найкращий футболіст:

  • Тьяго Алькантара (Баварія/Ліверпуль, Іспанія)
  • Криштіану Роналду (Ювентус, Португалія)
  • Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)
  • Роберт Левандовський (Баварія, Польща)
  • Садіо Мане (Ліверпуль, Сенегал)
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)
  • Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина)
  • Неймар (ПСЖ, Бразилія)
  • Серхіо Рамос (Реал, Іспанія)
  • Мохаммед Салах (Ліверпуль, Єгипет)
  • Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди)

Найкраща футболістка:

  • Люсі Бронз (Ліон/Манчестер Сіті, Англія)
  • Дельфін Каскаріно (Ліон, Франція)
  • Каролін Грем Хансен (Барселона, Норвегія)
  • Пернілле Хардер (Вольфсбург/Челсі, Данія)
  • Дженніфер Ермосо (Барселона, Іспанія)
  • Цзі Со-юн (Челсі, Південна Корея)
  • Саманта Керр (Челсі, Австралія)
  • Кумаґай Сакі (Ліон, Японія)
  • Дженіфер Марожан (Ліон, Німеччина)
  • Вівіанна Мідема (Арсенал, Нідерланди)
  • Венді Ренар (Ліон, Франція)

Найкращий воротар:

  • Аліссон Беккер (Ліверпуль, Бразилія)
  • Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)
  • Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка)
  • Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина)
  • Ян Облак (Атлетіко, Словенія)
  • Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Німеччина)

Найкращий тренер:

  • Марсело Б’єлса (Лідс Юнайтед, Аргентина)
  • Ханс-Дітер Флік (Баварія, Німеччина)
  • Юрген Клопп (Ліверпуль, Німеччина)
  • Хулен Лопетегі (Севілья, Іспанія)
  • Зінедін Зідан (Реал, Франція)

За свого фаворита віддати голос може кожен охочий на офіційному сайті FIFA.com після авторизації. Голосування триватиме до 9 грудня 2020 року.

Минулого року нагороду FIFA The Best отримав капітан каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі. У голосуванні він обійшов захисника Ліверпуля Вірджила Ван Дейка та форварда Ювентуса Криштіану Роналду.

Джерело: FIFA

Фото: Getty Images

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