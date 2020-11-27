Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон напередодні бою з Роєм Джонсом вирішив полякати свого суперника.

У YouTube з’явився ролик, де Залізний Майк сидить за одним столом з дітьми на День подяки та пропонує їм святкову індичку.

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Втім замість запеченої птиці на тарілці виявляється торт, який нагадує голову майбутнього суперника Тайсона Роя Джонсона.

Зі словами, що його найулюбленішою частиною є вухо, американський боксер відрізає собі шматочок та з’їдає.

Відео є відсиланням до поєдинку 1997 року, в якому зустрічалися Тайсон та його співвітчизник Евандер Холіфілд. Під час того бою у Лас-Вегасі Тайсон відкусив частину вуха свого суперника, за що його відразу ж дискваліфікували.

Бій Тайсон – Джонс

Легенди світового боксу зустрінуться під час виставкового поєдинку, який відбудеться 29 листопада близько 4.00 за київським часом. Бій пройде на арені Стейплс-центр у Лос-Анджелесі.

Через вік боксерів були змінені деякі правила. Поєдинок триватиме максимум вісім раундів, кожен з яких складатиме дві хвилини замість традиційних трьох. Боксери битимуться без захисних шоломів.

WBC для переможця бою виготовила спеціальний пояс Black Lives Matter.