Легендарний бразильський колишній футболіст Пеле написав зворушливе послання до іншої легенди футболу аргентинця Дієго Марадони, який помер 25 листопада.

На своїй сторінці в Instagram Пеле додав кілька знімків з різних подій, де він разом з аргентинською легендою футболу.

— Сьогодні минає сім днів, як ти нас покинув. Чимало людей любили нас порівнювати протягом всього життя. Ти був генієм, який зачарував світ. Чарівником із м’ячем в ногах. Справжня легенда. Але для мене ти завжди будеш чудовим другом із великим серцем.

Я знаю, що світ був би набагато ліпшим, якби ми менше порівнювали і більше захоплювалися один одним. Тому, я хочу сказати, що ти незрівнянний. Твій шлях відрізнявся чесністю. Завдяки своєму унікальному стилю ти навчив нас любити та казати “Я тебе люблю” значно частіше. Твій швидкий відхід не дозволив мені сказати це тобі, тому я напишу: Я люблю тебе Дієго.

Мій дорогий друже, дякую тобі за нашу подорож. Одного разу на небі, ми гратимемо разом в одній команді. Це буде вперше, коли я тріумфально підніму кулак у повітря, не святкуючи гол. Я зроблю це, бо нарешті зможу знову тебе обійняти, – написав 80-річний Пеле.