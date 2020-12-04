Спортивне видання ESPN опублікувало свій щорічний рейтинг 90 найкращих футболістів світу та десяти футбольних фахівців. Всього були обрані найкращі виконавці на дев’яти позиціях на полі.

Найбільше своїх гравців до сотні найкращих за версією ESPN делегували: чинний переможець Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія та англійський Ліверпуль, який виборов перший за 30 років титул АПЛ. Саме їхні гравці розділили майже всі перші місця, за винятком двох позицій – атакувального півзахисника та форварда.

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У виданні зазначають, що майже половина цьогорічних номінантів (47 зі 100, – Ред.) не були включені до минулорічної версії найкращих від ESPN – це або нові імена, або вони просто не зарекомендували себе так добре раніше.

Найкращі воротарі:

Мануель Ноєр (Баварія)

Аліссон (Ліверпуль)

Ян Облак (Атлетіко)

Найкращі праві захисники:

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)

Ашраф Хакімі (Інтер)

Бенжамен Павар (Баварія)

Найкращі центральні захисники:

Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)

Серхіо Рамос (Реал)

Давід Алаба (Баварія)

Найкращі ліві захисники:

Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

Альфонсо Девіс (Баварія)

Жорді Альба (Барселона)

Найкращі центральні півзахисники:

Йозуа Кімміх (Баварія)

Тьяго Алькантара (Ліверпуль)

Тоні Кроос (Реал)

Найкращі атакувальні півзахисники:

Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті)

Томас Мюллер (Баварія)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Найкращі флангові нападники:

Садіо Мане (Ліверпуль)

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)

Серж Гнабрі (Баварія)

Найкращі форварди:

Ліонель Мессі (Барселона)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Кріштіану Роналду (Ювентус)

Найкращі страйкери:

Роберт Левандовскі (Баварія)

Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд)

Карім Бензема (Реал).

Найкращим тренером року за версією видання став наставник Ліверпуля Юрген Клопп, під керівництвом якого мерсисайдці виграли титул чемпіонів Англії. Ганс-Дітер Флік, з яким Баварія завоювала требл, розташувався на другій сходинці.

Трійку лідерів замкнув коуч Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, з яким містяни виграли у минулому сезоні Кубок англійської ліги.

Повна версія рейтингу опублікована на сайті ESPN.