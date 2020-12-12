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Факти / Спорт
Софія Телішевська |

Дербі Манчестера завершилося без голів

У центральному матчі 12-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті – 0:0.

Поєдинок не був багатим на небезпечні моменти: у Манчестер Сіті свій шанс мав забити Ріяд Марез, у МЮ небезпечно головою пробивав Харрі Магуайр.

На початку другого тайму арбітр поставив пенальті в ворота Городян після фолу на Маркусі Рашфорді, але після підказки VAR скасував своє рішення через офсайд у форварда червоних дияволів.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не потрапив в заявку на матч.

Після цього матчу Манчестер Юнайтед набрав 20 очок і тепер займає 7-е місце в турнірній таблиці АПЛ. У Ман Сіті 19 очок і 8-я позиція. Обидві команди мають гру в запасі.

Дербі Манчестера завершилося без голів

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Стартові склади команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактоміней, Фред, Погба – Фернандеш – Грінвуд, Рашфорд.

Запасні: Хендерсон, Теллес, Байлі, Мата, Матіч, ван де Беек, Марсьяль.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу – Родрі, Фернандінью – Марез, де Брюйне, Стерлінг – Жезус.

Запасні: Штеффен, Гюндоган, Ляпорт, Бернарду, Торрес, Менді, Фоден.

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