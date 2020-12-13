В суботу, 12 грудня, в Лондоні пройшов вечір боксу. Британський боксер Ентоні Джошуа (новий рекорд: 24–1, 22 KO) вдало захистив 4 пояси чемпіона світу (WBA Super, IBF, WBO та другорядний IBO).

Його суперником був болгарин Кубрат Пулєв (28–2, 14 КО).

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Джошуа повністю домінував на рингу. Чотири рази за бій болгарину відкривали рахунок. Поєдинок завершився перемогою Джошуа нокаутом в дев’ятому раунді.

The ringside angle of Anthony Joshua’s KO ???? pic.twitter.com/uEySR3McnJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

Для Ентоні це був перший захист поясів після реваншу із Енді Руїсом. 31-річний британець провів у професійній кар’єрі 25 боїв, в 24 з яких він переміг (22 – нокаутом).

Бій Джошуа – Пулєв переносився вже двічі. Вперше боксери мали вийти на ринг ще у жовтні 2017 року, але бій скасували через травму болгарина. Вдруге його планували на червень 2020 року, але завадила пандемія коронавірусу.