Чемпіон світу 1982 року у складі збірної Італії Паоло Россі помер у віці 64 років.

Причиною смерті володаря Золотого м’яча став рак легень.

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Россі грав на клубному рівні за Ювентус, Мілан, Верону, Вінченцу, Перуджу та Комо. Він двічі ставав переможцем Серії А, а також допоміг Ювентусу виграти Кубок європейських чемпіонів у 1984 році.

Його вважають одним із найкращих форвардів усіх часів, але він найбільш відомий завдяки своїй грі на Мундіалі 1982 року в Іспанії. У фіналі він забив перший гол у ворота ФРГ, а після фінального свистка скуадра адзурра святкувала перемогу з рахунком 3:1.

Також на ЧС-1982 він оформив хет-трик у ворота збірної Бразилії. Россі виграв Золото бутсу та Золотий м’яч турніру, а згодом удостоївся нагороди найкращому футболісту Європи – Золотого м’яча.

Паоло Россі на початку 1980-х був найбільш високооплачуваним футболістом світу. В останні роки життя він працював експертом на телеканалі RAI.

Смерть Дієго Марадони

25 листопада помер Дієго Марадона на 61-му році життя у своєму будинку у Сан-Андресі у районі Нордельта. Марадона помер від серцевої недостатності, яка призвела до гострого набряку легенів і раптової смерті.

Легенду світового футболу поховали на приватному кладовищі Bella Vista, що знаходиться неподалік від Буенос-Айреса, поруч із його батьками.

Джерело: La Gazzetta dello Sport