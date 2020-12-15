Український боксер Володимир Кличко увійшов до Міжнародного залу боксерської слави. Також у Зал слави були обрані американці Флойд Мейвезер та Андре Ворд.
Володимир Кличко (64-5, 54 KO) є дворазовим чемпіоном світу у суперважкій вазі. Він на професійному рингу провів 69 боїв, з яких виграв 64 (54 – достроково).
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Кличку також належить рекорд за кількістю титульних поєдинків у суперважкій вазі – 29.
Церемонія включення боксерів у Зал слави відбудеться в Канастоті, штат Нью-Йорк 14 червня 2021 року.
Брат Володимира – Віталій Кличко увійшов у Зал слави ще у 2018 році.
Володимир Кличко у топ-100 кращих спортсменів XXI століття
Український боксер Володимир Кличко увійшов до рейтингу найкращих спортсменів XXI століття.
Іспанське видання Marca опублікували список із 100 визначних людей, які внесли найбільший вклад у сучасний спорт.
Володимир Кличко – єдиний українець у рейтингу, він посів 98 місце.
Джерело: Boxing Scene