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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Реакція Роналду на перемогу Левандовскі підірвала мережу

Форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі, який у сезоні-2019/20 разом із командою виграв п’ять трофеїв, абсолютно заслужено став гравцем року за версією ФІФА та отримав нагороду The Best.

Окрім Левандовські на нагороду претендували форвард Ювентуса Криштіану Роналду та нападник Барселони Ліонель Мессі. До оголошення переможця уся трійка номінантів слідкувала за церемонією через відеозв’язок.

Читайте: Левандовскі, Сон та Клопп: визначено переможців премії The Best FIFA-2020

Коли оголосили переможцем Роберта, то Криштіану не зрадів успіху свого польського візаві – це було помітно з “кислого” виразу обличчя португальця.

Користувачі соцмережі Twitter відзначили, що реакція Роналду на оголошення переможцем Левандовські стала помітнішою, аніж власне перемога поляка.

— В житті я Криштіану Роналду.

— Реакція Мессі та Роналду після того, як вони побачили, що Левандовскі став гравцем року.

— Реакція Роналду на те, що не він став гравцем року – це щось.

17 грудня увечері ФІФА оголосила переможців премії The Best FIFA-2020. Найкращим футболістом року став Роберт Левандовскі, а футболісткою – гравець Манчестер Сіті Люсі Бронз.

Минулого року стала вірусною реакція Вірджила Ван Дейка на перемогу Мессі під час церемонії FIFA The Best 2019. На стоп-кадрах, що поширилися мережею нідерландець іронічно усміхається після оголошення лауреата.

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