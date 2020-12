Реакція Роналду на перемогу Левандовскі підірвала мережу

Форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі, який у сезоні-2019/20 разом із командою виграв п’ять трофеїв, абсолютно заслужено став гравцем року за версією ФІФА та отримав нагороду The Best.

Окрім Левандовські на нагороду претендували форвард Ювентуса Криштіану Роналду та нападник Барселони Ліонель Мессі. До оголошення переможця уся трійка номінантів слідкувала за церемонією через відеозв’язок.

Коли оголосили переможцем Роберта, то Криштіану не зрадів успіху свого польського візаві – це було помітно з “кислого” виразу обличчя португальця.

Cristiano Ronaldo’s reaction when Robert Lewandowski was announced The Best Men’s Player for 2020 pic.twitter.com/GsFgtEi33U — Bleacher Report (@BleacherReport) December 17, 2020

Користувачі соцмережі Twitter відзначили, що реакція Роналду на оголошення переможцем Левандовські стала помітнішою, аніж власне перемога поляка.

— В житті я Криштіану Роналду.

Na vida eu sou o Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/uHNZ87eQFV — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) December 17, 2020

— Реакція Мессі та Роналду після того, як вони побачили, що Левандовскі став гравцем року.

Messi and Ronaldo reactions after see Lewandowski wins the Best Player of the Year #TheBest pic.twitter.com/eqCdWCxWky — FabiShow (@fabien_fichaux) December 17, 2020

— Реакція Роналду на те, що не він став гравцем року – це щось.

Cristiano Ronaldo’s reaction to not winning player of the year today was…something. pic.twitter.com/3zy8qw4zWm — Sid Seixeiro (@Sid_Seixeiro) December 17, 2020

17 грудня увечері ФІФА оголосила переможців премії The Best FIFA-2020. Найкращим футболістом року став Роберт Левандовскі, а футболісткою – гравець Манчестер Сіті Люсі Бронз.

Минулого року стала вірусною реакція Вірджила Ван Дейка на перемогу Мессі під час церемонії FIFA The Best 2019. На стоп-кадрах, що поширилися мережею нідерландець іронічно усміхається після оголошення лауреата.