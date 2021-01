Кріштіану Роналду повторив рекорд за голами за всю історію футболу

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії з футболу Криштіану Роналду наздогнав чехословацького футболіста Йозефа Біцана за кількістю забитих голів в офіційних матчах.

У матчі 17-го туру італійської Серії А проти Сассуоло (3:1) Роналду відзначився голом на другій доданій хвилині до другого тайму, який став для португальця 759-м в офіційних зустрічах.

Нині у Роналду та Біцан ділять першу сходинку у списку найкращих бомбардирів за кількістю голів в офіційних матчах за всю історію футболу.

Роналду досягнув цієї позначки за 1 037 матчів, тоді як Біцану було достатньо 495 ігор. Третє місце у списку за бразильським футболістом Пеле, який забив 757 м’ячів в офіційних матчах.

Most official goals scored for club and country in football history:

Josef Bican (759)

Cristiano Ronaldo (759)

Pelé (757)

Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y

— Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021