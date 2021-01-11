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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Кріштіану Роналду повторив рекорд за голами за всю історію футболу

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії з футболу Криштіану Роналду наздогнав чехословацького футболіста Йозефа Біцана за кількістю забитих голів в офіційних матчах.

У матчі 17-го туру італійської Серії А проти Сассуоло (3:1) Роналду відзначився голом на другій доданій хвилині до другого тайму, який став для португальця 759-м в офіційних зустрічах.

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Нині у Роналду та Біцан ділять першу сходинку у списку найкращих бомбардирів за кількістю голів в офіційних матчах за всю історію футболу.

— Чергові дуже важливі три очки. Радий внести вклад у перемогу! Потрібно продовжувати у тому ж дусі, – прокоментував Роналду перемогу над Сассуоло.

Роналду досягнув цієї позначки за 1 037 матчів, тоді як Біцану було достатньо 495 ігор. Третє місце у списку за бразильським футболістом Пеле, який забив 757 м’ячів в офіційних матчах.

Раніше досягнення Пеле за найбільшою кількістю голів у складі однієї команди (644 проти 643) побив аргентинський форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі.

Втім, бразильський клуб Сантос, кольори якого захищав легендарний Пеле, не захотів визнавати досягнення Мессі і порахував бразильцю голи, які він забив у товариських матчах.

Фото: Depositphotos

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