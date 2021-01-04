Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду відреагував на досягнення позначки у 250 млн підписників у соціальній мережі Instagram.
35-річний футболіст став першою людиною у світі, на кого у цій соцмережі підписалося 250 млн.
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За цим показником Роналду поступається лише офіційному акаунту Instagram, за яким стежать 382 млн.
— 250 млн! Що за неймовірна цифра! Дякую всім, ви частина цієї подорожі, – написав Роналду.
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За чотири години після публікації цей пост португальця зібрав понад 6,5 млн вподобань.
До топ-10 найпопулярніших акаунтів соціальної мережі також входить сторінка форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі, на якого підписано 174 млн осіб.
Топ-10 найпопулярніших акаунтів:
- Instagram – 382 млн
- Кріштіану Роналду – 250 млн
- Аріана Гранде – 214 млн
- Двейн Джонсон – 209 млн
- Кайлі Дженнер – 207 млн
- Селена Гомес – 200 млн
- Кім Кардашян – 197 млн
- Ліонель Мессі – 174 млн
- Бейонсе – 159 млн
- Джастін Бібер – 155 млн
Також, знімок із Дієго Марадоною, який Роналду опублікував 25 листопада, – у день смерті аргентинського футболіста, набрав 19,5 млн вподобань і став найпопулярнішим у мережі у 2020 році.
Цей пост також увійшов до топ-3 за всю історію Instagram. Публікація поступається лише посту із яйцем (54,8 млн) та останній прижиттєвій публікації американського репера XXXTentacion (22,7 млн).