Київське Динамо у четвер, 25 лютого, проведе матч-відповідь на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні Ян Брейдел у Бельгії зіграють проти бельгійського Брюгге. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Рюда Вормера. На перемогу Брюгге приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх біло-синіх оцінюють в 3.70. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

На те, що чорно-білі першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.61, а на підопічних Мірчи Луческу — 2.23.

Матч довірили судити сербській бригаді арбітрів на чолі із рефері Срджаном Йовановичем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Урош Стойкович та Мілан Михайлович. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме хорват Фран Йович. Арбітри VAR: Саша Штегеманн (Німеччина) та Луїш Годіньйо (Португалія).

Це буде четверта офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Києві у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи поточного сезону.

На НСК Олімпійський Динамо першим відкрило рахунок після точного удару Віталія Буяльського, але бельгійці зрівняли завдяки голу Брендона Мехеле. У підсумку зустріч завершилася нічиєю 1:1. Володар путівки до 1/8 фіналу ЛЄ визначиться 25 лютого.

Фото: Club Brugge K.V., FC Dynamo Kyiv