Італійська Аталанта приймала мадридський Реал у межах першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

Зустріч відбулась у Бергамо на арені Стадіо Атлеті Адзуррі д’Італія й завершилася перемогою гостей із рахунком 1:0.

Уже на 17-й хвилині зустрічі Аталанта залишилися у меншості – червону картку отримав Ремо Фройлер. За шість хвилин отримав жовту картку й Каземіро з Реалу, через це він точно пропустить матч-відповідь команд.

У середині першого тайму Дуван Сапата зазнав ушкодження і не зміг продовжити гру. Джан П’єро Гасперіні довелося робити вимушену заміну й замість колумбійця кидати в бій Маріо Пашалича.

Загалом перша половина матчу минула майже без гострих моментів. Перед свистком на перерву Лука Модрич біля штрафного господарів потужно пробив по центру, але м’яч пролетів вище поперечки.

Відповідь Аталанти була миттєвою, але м’яч після удару Луїса Муріеля пролетів повз ворота Куртуа. У доданий час нагоду відкрити рахунок мав Каземіро – бразилець головою пробив із меж штрафного, але Голліні врятував команду в стрибку, зробивши сейв.

У другому таймі гра повністю відбувалась за сценарієм Галактикос. Підопічним Зідана довго не вдавалося проламати оборону господарів.

На 86-й хвилині на заміну Йосипу Ілічічу вийшов екс-гравець Шахтаря українець Руслан Малиновський. І в цю ж хвилину Аталанта пропустила перший гол – Ферлан Менді пробив із середини поля та увігнав м’яч під праву стійку.

На першій додатковій хвилині Каземіро знайшов вільну зону в штрафному майданчику та пробив по воротах, але один із захисників заблокував його удар у підкаті.

Х’юго Дуро із Реалу сфолив, надто агресивно вступивши в боротьбу за м’яч. Аталанта здобула штрафний, маючи перспективну позицію для прямого удару. Але суддя зупинив гру.

У підсумку перемога Реала з рахунком 1:0.

Матч-відповідь команд запланований на 16 березня в Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано.

Коваленко став гравцем Аталанти

На початку лютого український футболіст Віктор Коваленко став гравцем Аталанти.

За неофіційною інформацією, сторони підписали контракт на 4,5 року, а сума переходу обійшлася клубу в близько €1 млн.

В оновленому складі футболіст замінить аргентинського півзахисника Алехандра Гомеса. Віктор Коваленко став другим українцем в Аталанті після Руслана Малиновського, який також є вихованцем Шахтаря.