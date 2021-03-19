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Факти / Спорт
Вахоцький Олег |

Динамо програло Вільярреалу в Іспанії, покинувши Лігу Європи

У четвер, 18 березня, Вільярреал в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2020/21 приймав Динамо. Зустріч, що проходила на Естадіо де ла Сераміка, завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Динамо програло Вільярреалу в Іспанії, покинувши Лігу Європи

Вільярреал взявся за справу вже з перших хвилин, і кияни під тиском Жовтої субмарини довго не витримали. Спочатку на 13-й хвилині Жерар Морено головою замкнув навіс Чуквуезе з правого флангу, а потім на 36-й хвилині іспанський форвард після успішного пресингу господарів з близької відстані вразив ворота Бущана.

На цьому гру можна було закінчувати і другий тайм перетворився на формальність. Вільярреал вирішив не добивати суперника, а Динамо просто опустило руки. Якщо Бесєдін та Шапаренко залишилися в запасі, то Циганков пішов з поля в перерві, а в другому таймі Луческу зняв ще й Жерсона Родрігеса.

Фактично, головною подією другого тайму став удар на 56-й хвилині Андрієвського з-за меж штрафного – перший удар в створ киян за два матчі. На 82-й хвилині Де Пена ударом через себе пробив другий раз. Голкіпер в цих двох моментах навіть не смикнувся – м’яч летів йому в руки.

Вільярреал – Динамо Київ 2: 0
Голи: Морено, 13, 36

Вільярреал: Асенхо – Фойт (Гаспар, 62), Альбіоль, Морі, Педраса – Трігерос (Коста, 78), Капу, Парехо – Морено (Раба, 79), Бакка (Піно, 62), Чуквезе (Баена, 71).

Динамо Київ: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота (Попов, 83), Миколенко (Сідклей, 83) – Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 65) – Циганков (Супряга, 46), Буяльський, Де Пена – Родрігес (Леднєв, 65) .

Попередження: Трігерос, Парехо.

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Вільярреал – Динамо, де зібрали найцікавіші моменти зустрічі.

Фото: Getty Images

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