Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2020/21

19 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2020/21.

На цій стадії Україна не представлена командами, адже київське Динамо та донецький Шахтар зупинилися в 1/8 фіналу турніру.

Починаючи зі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи немає жодних обмежень під час жеребкування – команди не поділені на сіяних та не сіяних, а також між собою можуть зустрітися клуби з однієї національної асоціації.

Наразі боротьбу за трофей продовжують по дві англійські та іспанські команди, а також по одній від Італії, Нідерландів, Чехії та Хорватії.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи:

Гранада – Манчестер Юнайтед

Арсенал – Славія

Аякс – Рома

Динамо Загреб – Вільярреал

Перші матчі 1/4 фіналу турніру відбудуться 8 квітня, матчі-відповіді – 15 квітня.

Під час жеребкування визначили також півфінальні пари Ліги Європи:

Пара 1 – пара 3

Пара 4 – пара 2

Господарем фінального матчу, який відбудеться 26 травня на Арені Гданськ у Польщі, стане переможець другої півфінальної пари.

Також, сьогодні, 19 березня, визначилися чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів. Одну з пар склали минулорічні фіналісти турніру Баварія та ПСЖ.