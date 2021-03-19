Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2020/21

19 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2020/21.
На цій стадії Україна не представлена командами, адже київське Динамо та донецький Шахтар зупинилися в 1/8 фіналу турніру.
Починаючи зі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи немає жодних обмежень під час жеребкування – команди не поділені на сіяних та не сіяних, а також між собою можуть зустрітися клуби з однієї національної асоціації.
Наразі боротьбу за трофей продовжують по дві англійські та іспанські команди, а також по одній від Італії, Нідерландів, Чехії та Хорватії.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи:
- Гранада – Манчестер Юнайтед
- Арсенал – Славія
- Аякс – Рома
- Динамо Загреб – Вільярреал
Перші матчі 1/4 фіналу турніру відбудуться 8 квітня, матчі-відповіді – 15 квітня.
Під час жеребкування визначили також півфінальні пари Ліги Європи:
- Пара 1 – пара 3
- Пара 4 – пара 2
Господарем фінального матчу, який відбудеться 26 травня на Арені Гданськ у Польщі, стане переможець другої півфінальної пари.
Також, сьогодні, 19 березня, визначилися чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів. Одну з пар склали минулорічні фіналісти турніру Баварія та ПСЖ.