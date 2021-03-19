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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2020/21

19 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2020/21.

Лига Европы мячики

На цій стадії Україна не представлена командами, адже київське Динамо та донецький Шахтар зупинилися в 1/8 фіналу турніру.

Починаючи зі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи немає жодних обмежень під час жеребкування – команди не поділені на сіяних та не сіяних, а також між собою можуть зустрітися клуби з однієї національної асоціації.

Наразі боротьбу за трофей продовжують по дві англійські та іспанські команди, а також по одній від Італії, Нідерландів, Чехії та Хорватії.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи:

  • Гранада – Манчестер Юнайтед
  • Арсенал – Славія
  • Аякс – Рома
  • Динамо Загреб – Вільярреал

Перші матчі 1/4 фіналу турніру відбудуться 8 квітня, матчі-відповіді – 15 квітня.

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Під час жеребкування визначили також півфінальні пари Ліги Європи:

  • Пара 1 – пара 3
  • Пара 4 – пара 2

Господарем фінального матчу, який відбудеться 26 травня на Арені Гданськ у Польщі, стане переможець другої півфінальної пари.

Також, сьогодні, 19 березня, визначилися чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів. Одну з пар склали минулорічні фіналісти турніру Баварія та ПСЖ.

Фото: Depositphotos

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