Діяльність Суперліги припинено – організатори хочуть реформувати турнір

Європейська Суперліга офіційно призупинила свою діяльність, організатори хочуть дещо реформувати проект та змінити його форму.

Таке рішення керівництво нової ліги ухвалило через своє переконання в тому, що європейський футбол потребує нових змін та розвитку.

Також керівництво турніру вважає, що новостворена ліга не суперечить жодним законам та нормам.

На думку організаторів, вихід шести англійських клубів був здійснений під тиском.

The Super League announces that they are reconsidering the appropriate steps, in order to reshape the project. pic.twitter.com/qIEvoULFyk

— ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021