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Факти / Спорт
Софія Зінов'єва |

Діяльність Суперліги припинено – організатори хочуть реформувати турнір

Флорентіно Перес

Європейська Суперліга офіційно призупинила свою діяльність, організатори хочуть дещо реформувати проект та змінити його форму.

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Таке рішення керівництво нової ліги ухвалило через своє переконання в тому, що європейський футбол потребує нових змін та розвитку.

– Наша пропозиція націлена на те, щоб спорт розвивався, даючи при цьому ресурси і стабільність для розвитку всієї футбольної піраміди і в тому числі, допомагаючи всій футбольній громадськості, що зіткнулася з фінансовими складнощами в умовах пандемії, – йдеться у офіційній заяві Суперліги.

Також керівництво турніру вважає, що новостворена ліга не суперечить жодним законам та нормам.

На думку організаторів, вихід шести англійських клубів був здійснений під тиском.

Доповнюється…

Фото: Getty Images

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