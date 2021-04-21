Діяльність Суперліги припинено – організатори хочуть реформувати турнір

Європейська Суперліга офіційно призупинила свою діяльність, організатори хочуть дещо реформувати проект та змінити його форму.

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Таке рішення керівництво нової ліги ухвалило через своє переконання в тому, що європейський футбол потребує нових змін та розвитку.

– Наша пропозиція націлена на те, щоб спорт розвивався, даючи при цьому ресурси і стабільність для розвитку всієї футбольної піраміди і в тому числі, допомагаючи всій футбольній громадськості, що зіткнулася з фінансовими складнощами в умовах пандемії, – йдеться у офіційній заяві Суперліги.

Також керівництво турніру вважає, що новостворена ліга не суперечить жодним законам та нормам.

На думку організаторів, вихід шести англійських клубів був здійснений під тиском.

The Super League announces that they are reconsidering the appropriate steps, in order to reshape the project. pic.twitter.com/qIEvoULFyk — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

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