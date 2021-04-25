В межах 23-го туру української Прем’єр-ліги київське Динамо приймало Інгулець. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні НСК Олімпійський і закінчилася перемогою Динамо з рахунком 5:0.

Рахунок у матчі на четвертій хвилині відкрив Ілля Забарний. Наступний гол у ворота Інгульця на 14 хвилині забив Артем Бєсєдін.

Після перерви у другому таймі на 48 і 70 хвилинах двома голами відзначився Віктор Циганков. А остаточний рахунок зустрічі своїм ударом на 82 хвилині матчу встановив Денис Попов.

Завдяки цьому, київське Динамо достроково стало чемпіоном української Прем’єр-Ліги. Для Динамо – це перший з 2016 року і 16-й титул чемпіонів України в історії клубу.

У березні цього року Динамо програло Вільярреалу в Іспанії, покинувши Лігу Європи. Вільярреал в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2020/21 приймав Динамо.

Зустріч, що проходила на Естадіо де ла Сераміка, завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Фото: FC Dynamo Kyiv