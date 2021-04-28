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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

ПСЖ — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

ПСЖ - Манчестер Сити

Французький ПСЖ у середу, 28 квітня, проведе перший матч на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Маурісіо Почеттіно на стадіоні Парк де Пренс у Парижі зіграють проти англійського Манчестер Сіті. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 2.10. Успіх парижан оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

На те, що містяни першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.75, а на підопічних Почеттіно — 2.26. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 14.5.

Матч довірили судити німецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Феліксом Брихом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Марк Борш і Штефан Лупп. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Даніель Зіберт. Арбітри VAR: Марко Фріц та Бастіан Данкерт.

Це буде третя зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2015/16. Тоді гра завершилася мінімальною перемогою містян з рахунком 1:0.

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