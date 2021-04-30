Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив розширений список виконавців, котрі будуть готуватися до чемпіонату Європи з футболу.

Всього до нього увійшли 35 футболістів. До заявки потрапили відразу троє новачків: півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, 20-річний гравець Маріуполя Артем Бондаренко та хавбек Динамо Богдан Леднєв.

Також до табору синьо-жовтих викликаний один із лідерів київського Динамо Віталій Буяльський, який не викликався до лав збірної останні кілька зборів. А ось гравцю Шахтаря Євгену Коноплянці місця у команді не знайшлося.

Розширений склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі — Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія).

Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі — Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія). Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).

Перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі синьо-жовті проведуть 23 травня. У Харкові підопічні Шевченка приймуть команду Бахрейна.