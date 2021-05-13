У фінальному матчі Кубка України з футболу сезону-2020/21 зустрінуться київське Динамо та луганська Зоря. Матч відбудеться 13 травня у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича.

Початок матчу о 19.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах UA: Перший та Футбол 1.

У повторі зустріч можна буде переглянути 14 травня о 8.55 та о 21.25 на каналі Футбол 2, а також в 16.55 на Футбол 1.

На стадії півфіналів кияни розгромили першоліговий Агробізнес з рахунком 3:0, а луганчани у серії пенальті обіграли Олександрію – 1:1 (після пен. 4:3).

Для Динамо це буде вже 18-та участь у фінальному протистоянні за кубок, тоді як для Зорі лише друга. Вперше луганчани ставали учасником фінального матчу за цей трофей у 2016 році.

Динамо – чемпіон України

Київське Динамо у поточному сезоні достроково оформило чемпіонство в українській Прем’єр-лізі. У 23 турі підопічні Мірчи Луческу розгромили Інгулець з рахунком 5:0. Також перемога гарантувала біло-синім пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів наступного сезону.

Другу сходинку після заключного 26-го туру посів донецький Шахтар. Гірники спробують пробитися до ЛЧ через кваліфікацію. Бронзові медалі чемпіонату дісталися луганській Зорі, яка потрапила у кваліфікацію Ліги Європи.

Фото: ФК Нива Тернопіль