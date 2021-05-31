Олімпіада в Токіо: від вболівальників можуть вимагати тест на Covid-19 і довідку про вакцинацію

В Японії можуть заборонити бути присутніми на олімпійських іграх у Токіо, якщо вболівальники не нададуть довідку про вакцинацію або негативний результат тесту на Covid-19.

Також очікується, що спортсмени, які беруть участь в змаганнях, повністю пройдуть вакцинацію від коронавірусу до кінця липня.

Коли в Японії оголосили надзвичайний стан, уряд вимагав, щоб спортивні заходи проводили без глядачів. Однак зараз організатори Олімпійських ігор в Токіо обговорюють, скільки глядачів можуть допустити до перегляду змагань.

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В Японії також побоюються, що після змагань, на яких будуть присутніми багато спортсменів, чиновників та журналістів, може спалахнути нова хвиля коронавірусу в Японії.

Віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс нещодавно заявив, що олімпійські ігри в Токіо цього літа будуть, навіть якщо в інших регіонах будуть посилені карантинні обмеження.

Олімпійські ігри

Через пандемію коронавірусу Олімпіаду у Токіо вже переносили у 2020 році. З цієї ж причини спортивні змагання хотіли скасувати також у 2021 році.

Однак незабаром уряд Японії та організатори змагань все ж затвердили, що олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.