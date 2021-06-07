Нова форма збірної і російська істерика: реакція мережі на українське екіпірування

Нова форма збірної України з футболу спричинила широкий резонанс у соціальних мережах та хвилю обурення у Російській Федерації.

На нове екіпірування синьо-жовтих нанесли карту України з тимчасово окупованим Кримом та додали гасло Слава Україні – Героям слава! Однак міжнародно визнані кордони України зумовили сплеск надмірної емоційної реакції у РФ.

Приміром, депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев закликав заборонити нове екіпірування через зображену на джерсі карту країни з Кримом.

— Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це вислів якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися. В УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її, – сказав він.

І в УЄФА на запит російських ЗМІ відреагували. В організації зазначили, що форма збірної України повністю відповідає всім правилам.

— Форма збірної України та решти команд на чемпіонаті Європи схвалена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпірування, – прокоментували у прес-службі організації.

Речник МЗС РФ Марія Захарова назвала форму збірної “ілюзією неможливого”, а гасло Слава Україні! — “нацистським кличем”, що є популярним пропагандистським наративом у наших східних сусідів.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи форму української збірної, зазначив коротко, що регулювання всіх аспектів здійснюється УЄФА.

Російські журналісти завзято почали смакувати цю тему й не скупилися брати коментарі щодо нового екіпірування української команди – їхні спікери всі в один голос стверджували про “політизованість”, що “УЄФА має заборонити форму”, а також повторювали наративи про “нацистські” або “фашистські” гасла. От тільки щодо так званої належності гасла – не визначилися.

А ось найбільш адекватною була реакція російського коментатора Василя Уткіна. Він зазначив, що міжнародного скандалу через форму не може виникнути, адже на Євро-2020 немає жодної країни, яка б визнала анексію Криму.

— Власного переконання щодо державних кордонів в УЄФА та ФІФА ніколи не було. І це принцип: ці організації відзеркалюють погляд на це ООН, яка визнає Україну в тих межах, що зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Тому я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародного бунту. Поправте мене, якщо я помиляюся.

Також Уткін нагадав, що на офіційній презентації російської форми прапор РФ нанесли перевернутим і що саме це має бути принизливим для росіян.

Реакція в Україні

В Україні коментували не стільки саму форму, як реакцію на неї східних сусідів. Екс-керманич синьо-жовтих Мирон Маркевич порадив росіянам зайнятися своїми допінговими скандалами і зазначив, що саме вони окупували нашу територію, тому не сміють щось коментувати.

— Хотілося б порадити цим “експертам” краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором. А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати, – заявив Маркевич.

Заяви росіян засудив й інший колишній тренер збірної України Йожеф Сабо.

— Таке враження, що їм більше немає чим зайнятися. Чіпляються до нас, аби причепитися. Яка може бути розмова? Прийшов сусід, вигнав з квартири і сказав, що тепер буде там жити. Так само зробили з Кримом. Як громадянин України можу сказати, що Крим, Луганськ і Донецьк – це наша земля.

Щодо необґрунтованої реакції із РФ висловився колишній гравець збірної України Євген Левченко.

— Зазвичай я не колекціоную футболки, але після того, як реагують на нову футболку збірної України, я обов’язково куплю одну. Слава Україні!

Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну! Слава Украине! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 6, 2021

Російську істерику щодо нової форми прокоментували і в Міноборони України.

— “Невдомек”. Їм і досі невтямки, що в реальному світі Крим – це Україна. Норма для Європи, обох Америк, Африки, Азії і навіть СНД. Тим жалюгідніший цей “невдомек” на фоні того, що їхні спортсмени зараз виступають на міжнародних змаганнях без власного прапора та власного гімну. А їхні солдати гинуть на чужині без власних шевронів.

Також на нову форму відреагувало посольство США в Україні, додавши хештег Крим – це Україна. До їхньої позиції приєдналося посольство Великої Британії, зазначивши, що їм теж подобається.

— Нам подобається нова форма. Слава Україні! – сказано в повідомленні у Twitter. We love it too! — UK in Ukraine (@UKinUkraine) June 7, 2021

Реакція мережі та меми

Бурхливу реакцію росіян на нову форму збірної смакують і користувачі соціальних мереж. Кілька яскравих мемів на реакцію росіян зробив паблік Брутальний футбол.

У Twitter українці теж акцентували увагу на реакції росіян, а також захоплюються новим екіпіруванням футбольного комплекту збірної.

Збірна України презентувала нову форму, в якій ми зіграємо на Євро-2020! Все дуже патріотично! А на Московії дуже невдоволені нашій формою і хочуть її заборонити! pic.twitter.com/jAGKB0XyTx — invest-13 (@invest_13) June 6, 2021

Збірна України зіграє в новій формі. На ній є все, щоб мордорські ЗМІ назвали нас фошиздами: синьо-блакитна, тризуб, гасла Слава Україні – Героям слава!, карта України з Кримом. Вболіваємо за нашу збірну на Євро-2020! pic.twitter.com/ET0h2f2zWE — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) June 7, 2021

Русні допекла оновлена форма української збірної. Приємно) pic.twitter.com/YSvAbKj3fT — Sex Education (@nakhiba) June 6, 2021

Забавно, конечно, что от формы сборной Украины по футболу с контурами государства, государственным гербом и лозунгом, так бешено подгорает у страны, спортсмены которой выступают без флага и гимна, солдаты воюют без погон и шевронов, а граждане живут без прав и свобод. pic.twitter.com/uhTYme42Ui — (@A_Vit_) June 6, 2021

Форма збірної України

6 червня президент УАФ Андрій Павелко представив нову форму синьо-жовтих, в якій команда зіграє на чемпіонаті Європи – 2020. Головною особливістю форми стало окреслення меж України з тимчасово анексованим Кримом.

Чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня до 11 липня. У групі C збірна України зіграє з командами Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).