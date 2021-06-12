Українській асоціації футболу не вдалося відстояти напис Героям слава! з внутрішньої сторони футболки гравців національної збірної, однак при цьому гасло на формі все ж таки буде присутє.

Як розповів президент УАФ Андрій Павелко, в УЄФА підтвердили, що ще в грудні минулого року визнали законність присутності відповідної фрази на футболках, проте у зв’язку із зверненням РФС вирішили переглянути це рішення.

При цьому в Європейській асоціації футболу взяли до уваги рішення останнього конгресу УАФ, на якому гасла Слава Україні! та Героям Слава! було затверджено в якості футбольного привітання українських уболівальників.

Як компроміс УЄФА дозволив гравцям української збірної виходити на матчі у формі, на зовнішній стороні якої буде нанесено гасло Слава Україні!, а також карту країни, що включає окуповану Росією територію Криму.

З внутрішньої сторони приберуть напис Героям слава!, натомість надрукують великий прапор УАФ – контур України, герб, а також гасла Слава Україні! та Героям слава!.

При цьому мільйонні тиражі вже виготовлених футболок не потрапляють ні під які обмеження, і всі вболівальники можуть їх спокійно одягати.

– Ми вже працюємо над виготовленням атрибутики з новими футбольними символами України, які будуть використовуватися представниками УАФ та національної збірної на Євро-2020 і всіх інших заходах, – заявив Павелко.

За його словами, також буде організовано дитячо-юнацький футбольний турнір під назвою Слава Україні! – Героям слава!, що стане додатковим доказом для УЄФА, що відповідне гасло несе футбольну енергетику.

Героям слава! залишиться, та не в тому вигляді – Павелко розповів про рішення УЄФА / 3 фотографии

Євро-2020: календар матчів

Довгоочікуване Євро-2020, яке було перенесено на рік через пандемію коронавірусу, стартує вже 11 червня.

Футбольний форум триватиме місяць і завершиться 11 липня.

За календарем матчів і їх результатами ви зможете стежити в матеріалі Фактів ICTV.