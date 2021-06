Щойно в Римі на Стадіо Олімпіко стартувало довгоочікуване Євро-2020.

На спортивну подію вболівальники чекали не чотири роки, як зазвичай, а п’ять. Проведення чемпіонату Європи з футболу змістили на рік через пандемію коронавірусу.

Церемонія відкриття розпочалась із винесення на поле 24 великих гелієвих повітряних куль, що уособлюють кількість команд-учасників Євро.

Дійство відбувалось у супроводі національного оркестру італійської поліції. Крім того, у повітрі літали барабанщики, а довкола був різнокольоровий салют.

Далі на поле вийшов італійський тенор Андреа Бочеллі. Він виконав уривок із опери Джакомо Пуччині Турандот Nessun dorma.

Родзинкою церемонії став віртуальний виступ провідного світового діджея Мартіна Гарікса та двох учасників легендарного ірландського рок-гурту U2 Боно та Еджа.

Артисти виконали офіційну пісню Євро-2020 We Are The People.

Відразу після церемонії відкриття на поле вийшли команди з Туреччини та Італії, які й відкриють чемпіонат Євро-2020.

Таблиця й розклад матчів Євро-2020

11 червня стартував груповий етап Євро-2020, який триватиме до 23 червня.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 травня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня.

Фінал відбудеться на арені Вемблі в Лондоні 11 липня.

