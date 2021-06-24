Олімпіада-2020: Зеленський обговорив з Бахом проведення ігор у Токіо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом проведення Олімпіади в Токіо.

Український лідер висловив надію, що пандемія коронавірусу не завадить проведенню спортивного змагання.

– Вірю, що Україну буде гідно представлено ​​на цьому святі спорту, що об’єднає весь світ, – підкреслив Зеленський.

За словами президента, Україна внесла величезний внесок у розвиток олімпійського руху та популяризацію спорту. Він також нагадав, що Україна – країна олімпійських чемпіонів, яскравими прикладами яких є Яна Клочкова та Сергій Бубка.

У свою чергу Томас Бах прийняв запрошення Володимира Зеленського та візьме участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.

Заборона алкоголю на Олімпійських іграх

Напередодні організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо заборонив алкоголь в місцях проведення змагань.

Рішення було аргументовано вжиттям заходів для протидії поширенню коронавірусу.

Алкогольні напої не можна буде як придбати на місцях, так і принести із собою.