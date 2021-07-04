Більш вдалими у матчі Данія-Чехія на Євро-2020 виявилися данці. Скандинавські футболісти відзначилися двома голами в першому таймі, а чехи лише зуміли відіграти один м’яч.

Тож збірна Данії обіграла національну команду Чехії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і вийшла в півфінал турніру. Зустріч на Олімпійському стадіоні в Баку завершилася з рахунком 2:1.

Скандинави забили швидкий гол. Вже на 5-й хвилині Томас Ділейні відповів на кутовий ударом головою, відправивши м’яч у кут воріт Томаша Вацліка.

Перед фіналом першого тайму данці забили другий м’яч.

Каспер Дольберг замкнув передачу з флангу від Йоакима Меле.

Чехам все ж вдалося відіграти один м’яч. Патрік Шик бив з центру штрафного майданчика.

Чеські футболісти несли загрозу супернику, але данці втримали переможний рахунок.

У півфіналі збірна Данії зіграє з переможцем пари Україна – Англія. Ігри наступної стадії плей-оф відбудуться 6-7 липня.

Сьогодні збірна України та команда Англії зустрінуться на Стадіо Олімпік у Римі у межах матчу 1/4 фіналу Євро-2020.