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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

У Токіо спостерігатимуть за Олімпіадою-2020 з аеростата

Поліція Токіо

У столиці Японії Токіо поліцейські використовуватимуть аеростат під час Олімпійських та Паралімпійських ігор для посилення заходів безпеки. Прилад оснащений спецільною камерою спостереження.

Аеростат для спостереження перебуватиме на висоті близько 100 м над районами навколо Токійської затоки. Саме тут розташовано багато місць для проведення змагань.

За даними поліцейських, аеростат діаметром приблизно 6 м. На ньому встановлена ​камера високої функціональності, яка дозволяє швидко виявити підозрілі переміщення людей.

Відповідні зображення передаватимуть до штабу поліції Токіо.

Також ці знімки використовуватимуть для отримання інформації щодо руху транспорту під час Ігор.

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Джерело: NHK

Фото: Depositphotos

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