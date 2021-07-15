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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Здав позитивний тест на кокаїн: британський легкоатлет Дастін не поїде на Олімпіаду-2020

британський легкоатлет, бігун, Олімпіада 2020

Бігун із Великої Британії Олівер Дастін, ймовірно, пропустить Олімпійські ігри 2020 в Токіо. Днями він здав позитивний тест на кокаїн.

У допінг-пробі 20-річного Дастіна були виявили сліди забороненої речовини перед поїздкою до Токіо. Тому спортсмену можуть заборонити поїхати на Олімпіаду-2020.

Водночас сам Олівер вважає себе невинним і вже найняв юристів для захисту своїх інтересів.

Олівер Дастін спеціалізується у бігу на середні дистанції.

Британський спортсмен успішно пройшов національний відбір і отримав право виступити на Олімпіаді-2020 у Токіо на дистанції 800 м.

У цьому сезоні Дастін продемонстрував дев’ятий результат у світі – 1 хв 43,82 сек.

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Джерело: The Times

Фото: Getty Images

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