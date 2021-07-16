Українська збірна з боротьби робить екстрену заміну за тиждень до старту Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Головна претендентка на призові місця Аліна Грушина-Акобія не зможе взяти участь у змаганнях через травму.

Замість Грушиної-Акобії в Токіо, у категорії до 57 кг, поїде Тетяна Кіт.

У 2021 році Аліна Грушина-Акобія змогла взяти бронзу на Чемпіонаті Європі у Варшіві серед серед дорослих та посіла перше місце на змаганнях U-23.

На думку спортивних експертів, Грушина-Акобія була головною претенденткою на отримання медалей, але Тетяна Кит, яка їде на олімпійські ігри замість неї, також досвідчена спортсменка.

Кіт двічі вигравала срібло на Чемпіонаті Європи та отримала бронзову медаль на Чемпіонаті світу у 2015 році.

Це не перша втрата України на Олімпійських іграх.

14 липня стало відомо, що третя ракетка України Марта Костюк знялася зі змагань через травму плеча.

Замість неї в Токіо виступатиме Даяна Ястремська.

Фото: Аліна Акобія