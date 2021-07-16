П’ята ракетка світу Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Церемонія відбулася у швейцарському Ньоні.

Першими знімками з весілля щасливого подружжя поділився брат української спортсменки Юліан Світолін.

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Днем раніше Світоліна та Монфіс анонсували своє весілля у соціальних мережах. Гаель виклав спільний знімок із Еліною, в якому зазначив, що спортсменка останній день є його нареченою, натякаючи на прийдешнє весілля. А українка заінтригувала спокусливим фото у купальнику.

Тенісисти оголосили про стосунки у 2019 році. Того ж року Гаель гостював у її рідному місті Одесі.

На початку 2021 року пара розійшлася, але згодом оголосила про відновлення стосунків. У квітні пара повідомила, що вони заручені і весілля зіграють у липні.

Фото: Yulian Svitolin