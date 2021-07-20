Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вніс свої корективи в офіційний девіз Олімпійських ігор, який не змінювався з 1894 року. До сталої фрази додали слово разом.

Тепер фраза звучить: Швидше, вище, сильніше – разом (citius, altius, fortius – communis).

Новий девіз запропонував очільник МОК Томас Бах під час сесії в Токіо.

– Це епохальна подія, – зазначив він.

Уперше фразу із трьох слів сказав священник із Франції Анді Дідон під час відкриття спортивних змагань у його коледжі.

Ці слова так припали до душі барону П’єру де Кубертену, що він вирішив зробити їх девізом змагань.

Девіз citius, fortius, altius з’явився у 1894 році на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК. Його затвердив олімпійський конгрес.

Олімпійські ігри 2020 триватимуть з 23 липня до 8 серпня у японській столиці Токіо.

Спортивні змагання мали відбутися ще торік, однак через пандемію коронавірусу їх перенесли.

До старту Олімпіади японська влада вирішила запровадити режим надзвичайного стану в Токіо через погіршення Covid-ситуації.

Також уряд вирішив не допускати глядачів на трибуни змагань.

Джерело: МОК